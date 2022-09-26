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Ру Тат
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Путешествия и туризм
26 сентября 2022  09:24

Росавиация вновь продлила ограничения на полеты в южные аэропорты

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Уже в 36-й раз Росавиация продлила ограничения на полеты в 11 аэропортов южной и центральной части России. На этот раз режим введен до 2 октября.

Ограничены полеты в аэропорты Ростова-на-Дону, Анапы, Геленджика, Краснодара, Элисты, Симферополя, Брянска, Белгорода, Воронежа, Курска и Липецка. В качестве альтернативы рекомендовано использовать аэропорты в Сочи, Волгограде, Минеральных Водах, Ставрополе и Москве, напоминает Федеральное агентство.

Напомним, ограничения на полеты на юг страны ввели после того, как 24 февраля Президент РФ Владимир Путин объявил о начале проведения спецоперации на Украине.

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