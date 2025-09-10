Росавиация ведет консультации с производителями по созданию аэротакси

Росавиация уже проводит предварительные консультации с производителями авиатехники по созданию аэротакси, сообщил глава ведомства Дмитрий Ядров в интервью «НЬЮМ ТАСС» на полях Восточного экономического форума.

«У нас уже есть предварительные консультации по созданию аэротакси с различными производителями авиационной техники», – сказал он.

По словам Ядрова, аэротакси – это близкое обозримое будущее.

«Мы недавно были в Китае у коллег и видим те проекты, которые у нас на сегодняшний день реализовываются. Я думаю, что это очень близкое обозримое будущее. Мы просто не сможем никаким образом это удержать, и делаем все для того, чтобы необходимая нормативно-правовая база, позволяющая сертифицировать такие машины, уже на сегодняшний день формировалась, и мы открывали дверь для производителей, чтобы они не видели дополнительных барьеров при создании», – отметил он.

Глава Росавиации добавил, что ключевыми остаются безопасность, выполнение необходимых требований, линия контроля управления и идентификация.

Ядров также подчеркнул, что у России уже есть «неплохой» опыт эксплуатации дронов.

«У нас уже пять сертифицированных типов, которые можно производить серийно. В плане у нас еще 19 заявок на проведение сертификационных работ. Там в том числе есть и тяжелые машины, которые уходят за 1 тонну по весу, для перевозки грузов», – поделился глава Росавиации.