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Транспорт
1 ноября 2022  09:07

Росавиация в очередной раз продлила ограничение полетов на юге России

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Режим временного ограничения полетов в 11 аэропортов России продлен до 9 ноября. Об этом сообщается на сайте Росавиации. 

«<...> до 9 ноября 03:45 по московскому времени», – поясняется на сайте.

Временно ограничены полеты в воздушные гавани Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты.

 

Ограничение полетов в аэропорты южной и центральной части страны начало действовать 24 февраля, когда Президент РФ Владимир Путин объявил о начале военной спецоперации на Украине. Воздушная зона вблизи российско-украинской границы была признана небезопасной для гражданских самолетов.

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