Росавиация в очередной раз продлила ограничение полетов на юге России

Режим временного ограничения полетов в 11 аэропортов России продлен до 9 ноября. Об этом сообщается на сайте Росавиации.

«<...> до 9 ноября 03:45 по московскому времени», – поясняется на сайте.

Временно ограничены полеты в воздушные гавани Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты.

Ограничение полетов в аэропорты южной и центральной части страны начало действовать 24 февраля, когда Президент РФ Владимир Путин объявил о начале военной спецоперации на Украине. Воздушная зона вблизи российско-украинской границы была признана небезопасной для гражданских самолетов.