Росавиация: В аэропорту Казани сняты временные ограничения

Ограничения на работу аэропорта Казани сняты, сообщает Росавиация. В период действия ограничений на запасные аэродромы (в Самару, Ульяновск и Чебоксары) «ушли» пять самолетов.

Воздушная гавань отправляет и принимает авиарейсы с 9:30

«Временные ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских ВС. Экипажи ВС, авиадиспетчеры и службы аэропортов приняли все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов – это главный приоритет», – сообщили в ведомстве.