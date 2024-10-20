Спецпроекты
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Росавиация: В аэропорту Казани сняты временные ограничения
Ограничения на работу аэропорта Казани сняты, сообщает Росавиация. В период действия ограничений на запасные аэродромы (в Самару, Ульяновск и Чебоксары) «ушли» пять самолетов.
Воздушная гавань отправляет и принимает авиарейсы с 9:30
«Временные ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских ВС. Экипажи ВС, авиадиспетчеры и службы аэропортов приняли все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов – это главный приоритет», – сообщили в ведомстве.
Следите за происшествиями в республике в Telegram-канале «Происшествия Татарстан»: @tatarstansos
Только здесь самая проверенная информация от официальных и надежных источников