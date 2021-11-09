Росавиация утвердила 29 субсидируемых в 2022 году рейсов из Казани

Росавиация утвердила перечень маршрутов на следующий год по программе субсидирования региональных воздушных перевозок. В него вошли 29 авиарейсов из Казани.

По льготным билетам из столицы Татарстана можно будет улететь в Архангельск, Астрахань, Барнаул, Белгород, Брянск, Волгоград, Воронеж, Калугу, Кострому, Курск, Магнитогорск, Махачкалу, Мурманск, Нарьян-Мар, Нижневартовск, Новый Уренгой, Омск, Оренбург, Пермь, Петрозаводск, Самару, Саранск, Саратов, Сургут, Тамбов, Ханты-Мансийск, Челябинск, Элисту, Ярославль.

Кроме того, субсидируемые рейсы будут организованы из Новосибирска и Ростова-на-Дону в Казань и Нижнекамск, а также из Тюмени в столицу Татарстана.

В Нижнекамск будут выполняться авиарейсы из Анапы, Красноярска и Минеральных Вод. А из Бугульмы по специальному тарифу можно будет вылететь в Нижневартовск, Новый Уренгой, Ноябрьск, Сургут и Усинск.

«В 2022 году на программу субсидирования из федерального бюджета выделено 9,3 млрд рублей, что на 21% больше, чем в этом году», – сообщили в пресс-службе Росавиации.

Авиакомпании начнут выполнять субсидируемые рейсы с 1 января. Всего количество субсидируемых маршрутов составит 372, что на 40% больше по сравнению с 2021 годом.