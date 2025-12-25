news_header_top
Общество 25 декабря 2025 21:47

Росавиация сняла ограничения на ночные рейсы из России в Израиль

Росавиация отменила действие ограничений на выполнение ночных авиарейсов из России в Израиль в период с 01:00 до 07:00 мск. Об этом сообщили в федеральном агентстве.

В Росавиации отметили, что «возможность выполнять рейсы в любое время суток позволит российским авиакомпаниям более гибко формировать расписание полетов между Россией и Израилем в интересах пассажиров».

Как пояснили в ведомстве, решение принято по итогам детального анализа обстановки на Ближнем Востоке и согласовано с заинтересованными ведомствами.

