Росавиация сняла ограничения на ночные рейсы из России в Израиль

Росавиация отменила действие ограничений на выполнение ночных авиарейсов из России в Израиль в период с 01:00 до 07:00 мск. Об этом сообщили в федеральном агентстве.

В Росавиации отметили, что «возможность выполнять рейсы в любое время суток позволит российским авиакомпаниям более гибко формировать расписание полетов между Россией и Израилем в интересах пассажиров».

Как пояснили в ведомстве, решение принято по итогам детального анализа обстановки на Ближнем Востоке и согласовано с заинтересованными ведомствами.