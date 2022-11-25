Росавиация снова продлила ограничения на полеты в 11 аэропортов России

11 аэропортов на юге и в центре России будут недоступны до 3 декабря. О продлении ограничений сообщила сегодня пресс-служба Росавиации.

«Режим ограничений на выполнение полетов в 11 аэропортов юга и центральной части России продлен до 3 декабря 2022 года», — отмечается в сообщении.

Ограничение распространяется на воздушные гавани в Анапе, Белгороде, Брянске, Воронеже, Геленджике, Краснодаре, Курске, Липецке, Ростове-на-Дону, Симферополе и Элисте. В ведомстве рекомендуют воспользоваться альтернативными маршрутами.

Напомним, что запрет на полеты в данные аэропорты действует с февраля, после того как Президент России Владимир Путин сообщил о начале спецоперации на Украине.