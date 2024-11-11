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Общество 11 ноября 2024 20:04

Росавиация смягчила ограничения для летающих в Израиль российских авиакомпаний

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Росавиация обновила рекомендации по выполнению полетов из аэропортов России в аэропорты Израиля. Теперь такие рейсы запрещены с 01:00 до 07:00 мск, сообщили в Росавиации.

«Решение о выполнении рейсов в Израиль в остальное время, с 07:00 до 01:00 мск, российским компаниям необходимо принимать в том числе с учетом рекомендаций, изложенных в руководстве ИКАО по оценке факторов риска для полетов гражданских воздушных судов над зонами конфликтов и вблизи них», – указано в сообщении.

Новые правила вступили в силу с 18:00 мск 11 ноября, и их действие продлится один месяц.

До этого российским авиакомпаниям рекомендовалось осуществлять полеты в/над Израилем, Ираком и Ираном только в период с 09:00 до 19:00 мск.

#Росавиация #полеты #Израиль
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