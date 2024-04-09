Росавиация рекомендовала операторам предоставлять приоритетное обслуживание бойцам СВО

Росавиация рекомендовала авиакомпаниям и операторам аэропортов предоставить приоритетное обслуживание пассажирам — участникам спецоперации. Об этом пишет РБК со ссылкой на два источника.

«Сегодня пришла такая телеграмма», — сказал источник в одном из авиаперевозчиков.

В телеграмме, подписанной главой Росавиации Дмитрием Ядровым, в частности, есть рекомендация: «предусмотреть предоставление указанной категории пассажиров приоритета при регистрации на рейсы, прохождении процедуры досмотра в аэропортах».

Кроме того, агентство просит исключить случаи некорректного общения персонала с военнослужащими, грамотно и достоверно информировать по возникшим вопросам, оказывать содействие на всех этапах перевозки.

Авиакомпаниям предлагается принимать «неотложные решения» для помощи в перебронировании авиабилетов на ближайшие рейсы при опоздании военнослужащих на вылет по уважительным причинам. При регистрации бойцов с ограничениями мобильности в салоне рекомендовано размещать их на наиболее комфортные места, «при этом соблюдая требования безопасности полетов».