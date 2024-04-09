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Росавиация рекомендовала операторам предоставлять приоритетное обслуживание бойцам СВО
Росавиация рекомендовала авиакомпаниям и операторам аэропортов предоставить приоритетное обслуживание пассажирам — участникам спецоперации. Об этом пишет РБК со ссылкой на два источника.
«Сегодня пришла такая телеграмма», — сказал источник в одном из авиаперевозчиков.
В телеграмме, подписанной главой Росавиации Дмитрием Ядровым, в частности, есть рекомендация: «предусмотреть предоставление указанной категории пассажиров приоритета при регистрации на рейсы, прохождении процедуры досмотра в аэропортах».
Кроме того, агентство просит исключить случаи некорректного общения персонала с военнослужащими, грамотно и достоверно информировать по возникшим вопросам, оказывать содействие на всех этапах перевозки.
Авиакомпаниям предлагается принимать «неотложные решения» для помощи в перебронировании авиабилетов на ближайшие рейсы при опоздании военнослужащих на вылет по уважительным причинам. При регистрации бойцов с ограничениями мобильности в салоне рекомендовано размещать их на наиболее комфортные места, «при этом соблюдая требования безопасности полетов».
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