Росавиация рекомендовала авиакомпаниям отказаться от GPS

Росавиация рекомендовала авиакомпаниям подготовиться к полетам без GPS. Ведомство допускает отключение глобальной навигационной спутниковой системы, пишут «Известия».

Даже если система не будет отключена, возможно глушение сигнала или спуфинг-атаки при полетах в районе Калининградской области, над Черным морем, восточнее Финляндии и Средиземноморья.

Рекомендации даны в письме замглавы Росавиации Дмитрия Ядрова гендиректору «Госкорпорации по организации воздушного движения» Игорю Моисеенко и начальникам межрегиональных территориальных управлений агентства.

Росавиация советует использовать пилотам дублирующие средства навигации. Например, российскую систему ГЛОНАСС, европейскую Galileo или китайскую Compass.

Ранее о сбоях навигационной системы предупредил европейский авиарегулятор, заявив, что они могут привести к отклонению самолетов от маршрутов и невозможности выполнить процедуру безопасной посадки.

Утром 24 февраля Президент РФ Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции на Украине. Он объяснил, что операция проводится для демилитаризации и денацификации страны. В ответ на это страны Запада ужесточили антироссийские санкции.