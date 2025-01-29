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Общество 29 января 2025 09:26

Росавиация разослала инструкции по действиям при глушении спутниковых сигналов

Росавиация направила авиакомпаниям бюллетень по обеспечению безопасности полетов из-за участившихся сбоев в работе навигационного оборудования и систем управления воздушным движением, пишет ТАСС. Сбои происходят, в частности, из-за применения средств радиоэлектронного подавления украинских беспилотников.

Руководителям авиационных компаний рекомендуется уделить особое внимание подготовке пилотов к работе в подобных условиях, даже несмотря на наличие действующих стандартов подготовки.

Росавиация подчеркнула, что самолеты способны безопасно продолжать полеты даже при отсутствии сигнала GPS/ГЛОНАСС, поскольку они оборудованы инерциальными системами, которые устойчивы к внешним сигналам. Контроль за маршрутом полета осуществляется авиадиспетчерами, которые могут корректировать курс через связь с экипажем.

Все случаи помех регистрируются, анализируются, а затем информация передается в Минобороны и Роскомнадзор для выявления и устранения источников помех. Диспетчеры могут также выпустить специальные уведомления для экипажей о проблемах с навигацией и исключить использование определенных схем посадки при длительных помехах.

#Росавиация
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