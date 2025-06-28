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Происшествия 28 июня 2025 09:40

Росавиация расследует инциденты с самолетами в трех регионах РФ

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Росавиация начала расследование трех инцидентов, произошедших накануне в Тверской и Томской областях, а также в Краснодарском крае.

В Тверской области вертолет Ми-8П совершил вынужденную посадку. Кроме того, на рулежной дорожке аэропорта Сочи произошло столкновение самолетов Boeing 737-800 авиакомпаний Utair и NordStar.

Как сообщает Росавиация, в Чаинском районе Томской области вынужденную посадку совершил частный легкомоторный самолет-амфибия «Борей». Пилота эвакуировали и передали врачам.

«Ключевая цель расследований – установление причин инцидентов и принятие мер по их предотвращению в будущем», — добавили в Росавиации.

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