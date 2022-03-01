Росавиация прорабатывает вопрос организации вывоза россиян из-за рубежа

Росавиация прорабатывает вопрос организации гуманитарных рейсов из стран, в которых находятся самые многочисленные группы россиян. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ведомство.

«Выполнение гуманитарных рейсов будет возможно при условии положительных решений авиационных властей стран ЕС, из/через которые будут организованы данные рейсы», — сказано в сообщении ведомства.

Вместе с МИД России, Ростуризмом и ведущими авиакомпаниями Росавиация соберет данные и оценит нужные для перевоза емкости.

Ранее сообщалось, что ЕС запретил воздушным судам российских перевозчиков приземляться, взлетать и пролетать над территорией союза из-за объявленной Президентом России Владимиром Путиным специальной военной операции по защите Донбасса.

В Российском союзе туриндустрии рассказали, что россиян, которые не смогли покинуть Европу после закрытия воздушного пространства, вывезут домой через третьи страны.