Росавиация продлила запрет на полеты в южные города России

Росавиация продлила до 24 июня режим ограничения полетов в аэропорты 11 городов на юге и в центральной части России. Об этом говорится в сообщении федерального агентства.

Полеты временно приостановлены в аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты.

Воздушное пространстве на юге страны закрыли для полетов 24 февраля после того, как Президент РФ Владимир Путин в видеообращении к гражданам страны объявил о начале специальной военной операции на Украине.

Таким образом, 11 аэропортов южной и центральной части страны будут оставаться недоступны в течение минимум четырех месяцев.