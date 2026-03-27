news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Общество 27 марта 2026 22:02

Росавиация продлила ограничения на полёты в Иран и Израиль до 17 апреля

Читайте нас в
Телеграм

Федеральное агентство воздушного транспорта продлило запрет на полёты российских авиакомпаний в Иран и Израиль, а также на использование их воздушного пространства для транзита. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Ограничения продлены до 02:59 мск 17 апреля 2026 года. Речь идёт о выполнении рекомендаций (NOTAM), выпущенных авиационными властями этих стран.

При выполнении рейсов в государства Персидского залива перевозчикам рекомендовано выбирать обходные маршруты через воздушное пространство третьих государств. Необходимо строго соблюдать требования безопасности и внимательно следить за рекомендациями авиационных властей стран пролёта, отметили в Росавиации.

Меры направлены на обеспечение безопасности полётов.

#Росавиация #Иран
news_right_1
news_right_2
news_bot
Новости партнеров