Росавиация продлила ограничения на полеты в аэропорты юга и центральной части России

В четверг, 12 мая, Росавиация продлила ограничения на полеты в некоторые аэропорты юга и центральной части России. На этот раз до 03.45 до 19 мая, сообщается на сайте ведомства.

Временно ограничены полеты в аэропорты городов:

Анапа,

Белгород,

Брянск,

Воронеж,

Геленджик,

Краснодар,

Курск,

Липецк,

Ростов-на-Дону,

Симферополь,

Элиста.

В Росавиации продолжают рекомендовать авиакомпаниям организовать перевозку пассажиров по альтернативным маршрутам, используя аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы.

Также в ведомстве подчеркивают, что остальные аэропорты РФ работают в штатном режиме.

Ограничение на полеты было введено 24 февраля, после того, как Президент РФ Владимир Путин объявил о начале специальной военногй операции на территории Украины.