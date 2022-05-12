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Транспорт
12 мая 2022  09:36

Росавиация продлила ограничения на полеты в аэропорты юга и центральной части России

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В четверг, 12 мая, Росавиация продлила ограничения на полеты в некоторые аэропорты юга и центральной части России. На этот раз до 03.45 до 19 мая, сообщается на сайте ведомства.

Временно ограничены полеты в аэропорты городов:

  • Анапа,
  • Белгород,
  • Брянск,
  • Воронеж,
  • Геленджик,
  • Краснодар,
  • Курск,
  • Липецк,
  • Ростов-на-Дону,
  • Симферополь,
  • Элиста.

В Росавиации продолжают рекомендовать авиакомпаниям организовать перевозку пассажиров по альтернативным маршрутам, используя аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы.

Также в ведомстве подчеркивают, что остальные аэропорты РФ работают в штатном режиме.

Ограничение на полеты было введено 24 февраля, после того, как Президент РФ Владимир Путин объявил о начале специальной военногй операции на территории Украины.

#ограничение #самолеты #аэропорт
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