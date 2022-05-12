Росавиация продлила ограничения на полеты в аэропорты юга и центральной части России
В четверг, 12 мая, Росавиация продлила ограничения на полеты в некоторые аэропорты юга и центральной части России. На этот раз до 03.45 до 19 мая, сообщается на сайте ведомства.
Временно ограничены полеты в аэропорты городов:
- Анапа,
- Белгород,
- Брянск,
- Воронеж,
- Геленджик,
- Краснодар,
- Курск,
- Липецк,
- Ростов-на-Дону,
- Симферополь,
- Элиста.
В Росавиации продолжают рекомендовать авиакомпаниям организовать перевозку пассажиров по альтернативным маршрутам, используя аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы.
Также в ведомстве подчеркивают, что остальные аэропорты РФ работают в штатном режиме.
Ограничение на полеты было введено 24 февраля, после того, как Президент РФ Владимир Путин объявил о начале специальной военногй операции на территории Украины.