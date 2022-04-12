Росавиация продлила ограничения на полеты в аэропорты центральной и южной России

В России продлили запрет на полеты над регионами, граничащими с Украиной. Аэропорты 11 городов центра и юга страны не будут принимать рейсы до 19 апреля.

«До 19 апреля 2022 года 03:45 часов по московскому времени продлен режим временного ограничения на полеты в 11 российских аэропортов: Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элиста», — сообщает Росавиация.

Ограничение на полеты было объявлено после того, как Президент РФ Владимир Путин объявил о начале военной спецоперации на территории Украины.