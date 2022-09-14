Росавиация продлила ограничение полетов в аэропорты юга России до 22 сентября

В южной и центральной части России опять продлен режим временного ограничения полетов — на этот раз до 22 сентября. Об этом информирует пресс-служба Росавиации.

«Режим <…> продлен до 22 сентября 2022 года[,] 3.45 по московскому времени», — сказано в сообщении ведомства.

Таким образом, закрытыми для полетов останутся воздушные гавани таких городов, как Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Курск, Краснодар, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элиста.

Все остальные аэропорты России работают штатно. Авиаперевозчикам профильное ведомство рекомендует использовать альтернативные маршруты через Волгоград, Сочи, Ставрополь, Минеральные Воды и Москву.

С 24 февраля Россия по инициативе Президента РФ Владимира Путина проводит специальную военную операцию на Украине. Режим временного ограничения полетов гражданской авиации на части территории страны был введен сразу после ее начала.