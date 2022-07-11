Росавиация продлила ограничение полетов в аэропорты юга России до 18 июля

Ограничение полетов в южные города России вновь продлено. На этот раз датой предполагаемого снятия запрета станет 18 июля, сообщается на сайте Росавиации.

Напомним, что воздушные гавани в 11 городах страны — Анапе, Белгороде, Брянске, Воронеже, Геленджике, Краснодаре, Курске, Липецке, Ростове-на-Дону, Симферополе и Элисте — закрыты уже более четырех месяцев. В этот период перевозки пассажиров осуществляются по альтернативным маршрутам, через аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы.

Все остальные аэропорты страны работают в штатном режиме, напомнили в Росавиации.

Впервые ограничение вступило в силу после начала специальной военной операции по защите Донбасса, объявленной Президентом РФ Владимиром Путиным 24 февраля.