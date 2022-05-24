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Транспорт
24 мая 2022  09:36

Росавиация продлила ограничение полетов в аэропорты юга и центра России до 31 мая

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В России вновь продлено ограничение на полеты в аэропорты центральной и южной части страны. Новой предполагаемой датой снятия ограничения стало 31 мая, сообщает пресс-служба Росавиации.

Таким образом, 11 аэропортов страны, которых касается запрет, будут недоступны уже более месяца — с 24 февраля. Это воздушные гавани Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты.

Ранее предполагалось, что ограничение будет снято 25 мая. До этих пор авиакомпаниям рекомендовано организовывать рейсы по альтернативным маршрутам, используя аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы.

Решение об ограничении полетов на юге и в центре России связано с проведением специальной военной операции на Украине, о начале которой 24 февраля объявил Президент РФ Владимир Путин.

#аэропорты #ограничение #спецоперация на Украине
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