Росавиация продлила ограничение полетов в аэропорты юга и центра России до 1 мая

В России снова продлен режим ограничения на полеты в централью и южную части страны. Решение будет действовать до 1 мая, сообщается на сайте Росавиации.

«Режим временного ограничения полетов в 11 российских аэропортов продлен до 1 мая 2022 года 3:45 по московскому времени», — отмечается в заявлении.

Принятая мера затрагивает аэропорты в Анапе, Белгороде, Брянске, Воронеже, Геленджике, Краснодаре, Курске, Липецке, Ростове-на-Дону, Симферополе и Элисте. Авиаперевозчикам рекомендовано подбирать альтернативные варианты маршрутов через Сочи, Волгоград, Минеральные Воды, Ставрополь и Москву.

В Росавиации подчеркнули, что все остальные воздушные гавани России работают по штатному расписанию.

Впервые данное ограничение было введено 24 февраля, после начала специальной военной операции на Украине. Президент РФ Владимир Путин предложил компенсировать недополученные средства аэропортам, которых коснулась данная мера.