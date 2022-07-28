Росавиация продлила ограничение полетов на юге России до 5 августа

Режим ограничения полетов на юге России продлили до 5 августа, до 03.45 по московскому времени. Об этом сообщается на сайте Росавиации.

Всего под ограничения попадают аэропорты 11 городов, в том числе Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты. Все остальные воздушные гавани работают в штатном режиме.

Ограничение полетов в аэропорты южной и центральной части страны начало действовать 24 февраля, когда Президент РФ Владимир Путин объявил о начале военной спецоперации на Украине. Воздушная зона вблизи российско-украинской границы была признана небезопасной для гражданских самолетов.