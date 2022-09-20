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Транспорт
20 сентября 2022  09:20

Росавиация продлила ограничение полетов на юге России до 28 сентября

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Самолеты не смогут летать в 11 аэропортов на юге России до 28 сентября. Об этом сообщает пресс-служба Росавиации.

«Режим временного ограничения полетов в 11 российских аэропортов продлен до 28 сентября 2022 года 03:45 по московскому времени», – говорится в сообщении.

Режим действует в воздушных гаванях Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты.

Ограничение полетов в аэропорты южной и центральной части страны начало действовать 24 февраля, когда Президент РФ Владимир Путин объявил о начале военной спецоперации на Украине. Воздушная зона вблизи российско-украинской границы была признана небезопасной для гражданских самолетов.

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