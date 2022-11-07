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Путешествия и туризм
7 ноября 2022  09:08

Росавиация продлила ограничение на полеты в южные аэропорты

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Росавиация вновь продлила режим временного ограничения полетов в российские аэропорты юга и центральной части страны. Ограничение на перелеты действует до 15 ноября 3.45 мск.

Временно ограничены полеты в аэропорты Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элиста. Российским авиакомпаниям рекомендовано организовать перевозку пассажиров по альтернативным маршрутам, используя аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы.
Остальные аэропорты работают штатно, сообщило федеральное агентство.

Напомним, ограничения на перелеты на юг страны ввели после того, как 24 февраля Президент РФ Владимир Путин объявил о начале проведения спецоперации на Украине.
 

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