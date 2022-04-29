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Транспорт
29 апреля 2022  09:34

Росавиация продлила ограничение на полеты в аэропорты центра и юга России до 7 мая

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Росавиация еще на неделю продлила режим ограничения на полеты в аэропорты юга и центральной части России. Остальные воздушные гавани продолжают работать в стандартном режиме, говорится на сайте.

Под ограничения попадают аэропорты в 11 городах страны: Анапе, Белгороде, Брянске, Воронеже, Геленджике, Краснодаре, Курске, Липецке, Ростове-на-Дону, Симферополе и Элисте.

В этот период рейсы продолжат следовать по альтернативным маршрутам через Сочи, Волгоград, Минеральные Воды, Ставрополь и Москву.

Впервые данное ограничение было введено 24 февраля, после начала специальной военной операции на Украине. Президент РФ Владимир Путин предложил компенсировать недополученные средства аэропортам, которых коснулась данная мера.

#Росавиация #ограничение
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