Росавиация продлила ограничение на полеты в аэропорты центра и юга России до 7 мая
Росавиация еще на неделю продлила режим ограничения на полеты в аэропорты юга и центральной части России. Остальные воздушные гавани продолжают работать в стандартном режиме, говорится на сайте.
Под ограничения попадают аэропорты в 11 городах страны: Анапе, Белгороде, Брянске, Воронеже, Геленджике, Краснодаре, Курске, Липецке, Ростове-на-Дону, Симферополе и Элисте.
В этот период рейсы продолжат следовать по альтернативным маршрутам через Сочи, Волгоград, Минеральные Воды, Ставрополь и Москву.
Впервые данное ограничение было введено 24 февраля, после начала специальной военной операции на Украине. Президент РФ Владимир Путин предложил компенсировать недополученные средства аэропортам, которых коснулась данная мера.