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Росавиация призвала провести допобучение пилотов после ЧП с Airbus A320
Росавиация разослала авиакомпаниям рекомендации для пилотов после ЧП с Airbus A320, совершившим аварийную посадку в Новосибирской области. Всем летчикам рекомендовано пройти дополнительное обучение, сообщает «Коммерсантъ».
В ведомстве оценили ситуацию с самолетом «Уральских авиалиний» как «серьезный инцидент», виновники которого пока неизвестны.
В документе пилотов обязали рассчитывать остаток топлива перед решением уводить машину на запасной аэродром, учитывать погодные условия, отклонения от маршрута, заход на дополнительный круг, частичную разгерметизацию салона, а также отказ одного из двигателей.
На проведение учебных мероприятий компаниям отводится один месяц. В том числе экипажи должны будут отработать взаимодействие при внештатных ситуациях, в частности при отказе систем уборки шасси.
Напомним, что ЧП произошло 12 сентября. Тогда самолет, следовавший в Сочи, совершил аварийную посадку на пшеничное поле в 180 км от Новосибирска.
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