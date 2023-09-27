Росавиация призвала провести допобучение пилотов после ЧП с Airbus A320

Росавиация разослала авиакомпаниям рекомендации для пилотов после ЧП с Airbus A320, совершившим аварийную посадку в Новосибирской области. Всем летчикам рекомендовано пройти дополнительное обучение, сообщает «Коммерсантъ».

В ведомстве оценили ситуацию с самолетом «Уральских авиалиний» как «серьезный инцидент», виновники которого пока неизвестны.

В документе пилотов обязали рассчитывать остаток топлива перед решением уводить машину на запасной аэродром, учитывать погодные условия, отклонения от маршрута, заход на дополнительный круг, частичную разгерметизацию салона, а также отказ одного из двигателей.

На проведение учебных мероприятий компаниям отводится один месяц. В том числе экипажи должны будут отработать взаимодействие при внештатных ситуациях, в частности при отказе систем уборки шасси.

Напомним, что ЧП произошло 12 сентября. Тогда самолет, следовавший в Сочи, совершил аварийную посадку на пшеничное поле в 180 км от Новосибирска.