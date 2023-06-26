Росавиация приостановила работу аэропорта в Минеральных Водах

Аэропорт в Минеральных Водах временно закрыт из-за обнаружения незначительного дефекта взлетно-посадочной полосы. Об этом сообщает Росавиация.

Ожидается, что неполадка будет устранена уже сегодня, и в 23.00 воздушная гавань будет готова к возобновлению работы. Пока же самолеты, которые должны были приземлиться в этом аэропорту, отправляют на соседние площадки.

«В 17:59 по московскому времени в аэропорту Минеральные Воды произошло разрушение незначительной площади бетонной плиты в средней части искусственной взлетно-посадочной полосы. <...> В целях обеспечения безопасности полетов аэропортом Минеральные Воды принято решение временно приостановить прием и выпуск воздушных судов. Самолеты, следовавшие в Минеральные Воды, перенаправлены в Махачкалу, Грозный, Владикавказ и Ставрополь», — говорится в сообщении.

По данным Росавиации, причиной повреждения стали высокие температуры воздуха в районе воздушной гавани, что привело к расширению в покрытии ВПП.