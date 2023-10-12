Росавиация открыла горячую линию для россиян, которые хотят покинуть Израиль

В Росавиации открыли «горячую» линию, чтобы информировать россиян, которые хотят покинуть Израиль. Об этом сообщает пресс-служба организации в Telegram-канале.

В сообщении говорится, что российские перевозчики «Азимут» и Red Wings продолжают ежедневно совершать прямые рейсы между Россией и Израилем.

Информацию граждане, желающие покинуть Израиль, могут получить по телефону +7 (800)200-40-01.

Напомним, что утром 7 октября Израиль был атакован ракетами из сектора Газа. После массированного ракетного обстрела бойцы ХАМАС вторгнись в приграничные районе на юге Израила. В ответ армия обороны Израиля инициировала операцию «Железные мечи».

В течение нескольких дней после атаки военные Израиля взяли под контроль все населенные пункты вблизи Газы и начали наносить авиаудары по объектам, включая гражданские, на территории сектора.