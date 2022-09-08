Росавиация опять продлила ограничения на перелеты на юг России

Ограничения на перелеты в южные города России вновь продлены, на этот раз – до 16 сентября 03.45 по московскому времени, сообщила пресс-служба Росавиации. Временно ограничены полеты в аэропорты Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элиста.

«Российским авиакомпаниям рекомендовано организовать перевозку пассажиров по альтернативным маршрутам, используя аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы.

Остальные аэропорты Российской Федерации работают штатно», – говорится в сообщении федерального агентства.

Режим временного ограничения полетов вызван инициированной Президентом РФ Владимиром Путиным специальной военной операцией на Украине и был введен 24 февраля текущего года, сразу после ее начала.