Росавиация опять продлила ограничение полетов в аэропорты юга России

В южной и центральной части России вновь продлен режим временного ограничения полетов — на этот раз до 4 сентября. Об этом сообщает пресс-служба Росавиации.

«Режим <…> продлен до 4 сентября 2022 года[,] 3.45 по московскому времени», — говорится в сообщении ведомства.

Соответственно, по-прежнему закрытыми останутся аэропорты одиннадцати городов: Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Курска, Краснодара, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты.

Все остальные воздушные гавани России работают штатно. Авиакомпаниям рекомендовано перевозить пассажиров альтернативными маршрутами — через Волгоград, Сочи, Ставрополь, Минеральные Воды и Москву.

Режим временного ограничения полетов вызван инициированной Президентом РФ Владимиром Путиным специальной военной операцией на Украине и был введен 24 февраля текущего года, сразу после ее начала.