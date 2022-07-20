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Ру Тат
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Транспорт
20 июля 2022  10:49

Росавиация изменила правила допуска авиакомпаний к международным перелетам

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Росавиация изменила алгоритм допуска авиакомпаний к международным перелетам. Теперь при принятии решения будет учитываться объем перевозок авиакомпаний-претендентов по внутренним воздушным линиям, сообщается на сайте федерального агентства.

Временный алгоритм разработан для повышения транспортной доступности во время санкций и будет действовать до снятия ограничений, уточнили в Росавиации.

Изменения ввели для исполнения поручения Президента России Владимира Путина перевезти в этом году не менее 100 млн пассажиров.

С 24 февраля Россия проводит военную спецоперацию на Донбассе, в ответ на которую страны Запада ужесточили санкции против России. В том числе для российских самолетов закрыли небо над Евросоюзом.

#спецоперация #Росавиация #перелеты
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