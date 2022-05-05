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Ру Тат
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Транспорт
5 мая 2022  09:50

Росавиация еще на неделю продлила ограничение полетов в аэропорты юга и центра России

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В России до 13 мая продлен режим ограничения полетов в аэропорты юга и центра страны. Об этом сообщает Росавиация.

Ограничение затрагивает 11 воздушных гаваней страны, располагающихся в Анапе, Белгороде, Брянске, Воронеже, Геленджике, Краснодаре, Липецке, Курске, Ростове-на-Дону, Симферополе и Элисте.

«Российским авиакомпаниям рекомендовано организовать перевозку пассажиров по альтернативным маршрутам, используя аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы», — напомнили в Росавиации.

При этом остальные аэропорты России продолжают работу в штатном режиме.

Ограничение полетов в воздушные гавани центральной и южной части страны было введено в связи с проведением спецоперации по защите Донбасса. О ее начале 24 февраля объявил Президент России Владимир Путин.

#ограничение #аэропорты #Росавиация
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