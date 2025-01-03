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Росавиация допустила санитарные вертолеты «Ансат» к эксплуатации после проверки
38 вертолетов «Ансат», входящие в парк Национальной службы санитарной авиации Ростеха, успешно прошли проверку и допущены к дальнейшей эксплуатации. Проверку летной годности проводила Росавиация, в ней принимали участие специалисты Казанского вертолетного завода (входит в «Вертолеты России» госкорпорации «Ростех») и вертолетные операторы, сообщает ТАСС со ссылкой на НССА.
«Проверки летной годности выполнялись в соответствии с правилами, установленными регуляторами. По результатам проверки все вертолеты были допущены к эксплуатации», — рассказали изданию.
Напомним, что в конце октября санитарный вертолет «Ансат» совершил жесткую посадку в Нижегородской области, пять человек получили травмы. Осмотр показал, что ЧП произошло из-за разрушения хвостового редуктора и отсутствия ряда деталей лопастей рулевого винта. Эксплуатация парка машин была приостановлена для проведения проверки.
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