Росавиация дополнительно включила 9 авиарейсов из Татарстана в перечень субсидируемых

Росавиация дополнительно включила девять маршрутов из аэропортов Татарстана в перечень субсидируемых в этом году авиаперевозок. Ранее в этот перечень попали 17 направлений, софинансируемых республикой, сообщает пресс-служба Миндортранса РТ.

В этом году будут выполняться субсидируемые рейсы из Бугульмы в Нижневартовск, Сургут, Новый Уренгой, Ноябрьск и Усинск, из Казани в Саратов, из Нижнекамска в Сургут. Кроме того, возобновлены рейсы из Казани в Оренбург. Татарстан также начинает субсидировать рейсы из Казани в Калугу.

Еще раньше в перечень субсидируемых попали авиарейсы из Казани в Пермь, Нижний Новгород, Самару, Барнаул, Челябинск, Кемерово, Астрахань, Махачкалу, Волгоград, Омск, Воронеж, Ярославль, Брянск и Ростов-на-Дону, а также из Нижнекамска — в Ростов-на-Дону, Краснодар и Новосибирск.

«Регулярные рейсы по специальным тарифам позволяют в первую очередь обеспечить доступность перелетов для населения, укрепить авиасообщение между городами Татарстана и другими регионами России, дают новые возможности для развития и взаимодействия», — отметил министр транспорта и дорожного хозяйства республики Фарит Ханифов.

Министерство транспорта и дорожного хозяйства РТ субсидирует авиакомпании, выполняющие перевозки по этим направлениям на основании договоров. При этом татарстанцы могут воспользоваться и другими субсидируемыми рейсами, которые не софинансируются республикой. Так, например, из Казани можно отправиться в Архангельск, Липецк, Тюмень и Петрозаводск, а с июня — в Кострому.