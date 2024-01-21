Росавиация: Четыре человека выжили при крушении самолета в Афганистане

При крушении самолета в Афганистане выжили четыре человека, судьба двоих уточняется, заявили в Росавиации.

«Местная наземная поисково- спасательная служба нашла самолет Falcon 10. Из шести человек, находившихся на борту самолета, предварительно: четыре живы, у них различные травмы, судьба двоих человек уточняется», – указано в сообщении.

Напомним, частный самолет, летевший из Индии в Россию с пересадкой в Таджикистане, разбился в Афганистане. Следователями, в том числе во взаимодействии с МИД России, организован комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, отметили в СК.