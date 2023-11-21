Росатом хочет открыть на базе КНИТУ-КАИ центр аддитивных технологий

Илья Кавелашвили

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

В планах у «Росатома» — открыть Центр аддитивных технологий в Татарстане. Как заявил гендиректор «Русатом — аддитивные технологии» (входит в «Росатом») Илья Кавелашвили, первый этап хотят начать уже в 2024 году.

Спикер уточнил, что Раис РТ Рустам Минниханов уже оценил реализацию данного проекта в республике. Руководитель региона также готов всячески поддержать создание центра. По словам Минниханова, идея собрать в одном месте различные компетенции — очень хорошая.

«В это место начнут приходить все предприятия республики», — цитирует Кавелашвили ТАСС.

Создавать центр будут поэтапно, уточнил глава «Русатом». Первый этап — научный, образовательный. Центр, как говорит Кавелашвили, скорее всего, откроют на базе КНИТУ-КАИ. Второй этап — создание производства, но его реализация стартует, когда «пул потенциальных заказчиков появится», говорит спикер.

Однако есть проблема — ресурсы. Как объяснил Кавелашвили, компания уже прорабатывает 10 вузов и казанский институт станет 11. Он также отметил, что «Росатом» заинтересован в паритетном участии в проекте госкорпорации и региона.