Росатом выбрал КГЭУ для реализации совместных проектов

Казанский государственный энергетический университет стал первым вузом в России, где открылась Школа моделирования технологических процессов атомных и тепловых электростанций и введен в учебный процесс аналитический тренажер-симулятор, который моделирует работу энергоблока с одним из самых современных и безопасных реакторов.

Тренажер вуз приобрел на средства гранта федеральной программы «Приоритет-2030», а программное обеспечение, которое является полностью отечественным, предоставило дочернее предприятие компании «Русатом Сервис» –«Инженерно-технический Центр „ДЖЭТ“».

Торжественная церемония открытия Школы моделирования и ввод в эксплуатацию тренажера-симулятора состоялись 1 сентября на кафедре «Атомные и тепловые электрические станции». Открывая мероприятие, ректор КГЭУ Эдвард Абдуллазянов напомнил, что к сегодняшнему знаменательному событию университет готовился давно. В прошлом году вуз вошел в число ключевых партнеров компании «Концерн Росэнергоатом» и создал Центр атомной энергетики. В этом году в КГЭУ открылась новая образовательная программа для специалитета «Атомные станции: проектирование, эксплуатация и инжиниринг», которая предусматривает подготовку инженеров-физиков в течение пяти с половиной лет. Кроме того, бойцы студотрядов КГЭУ не первый год работают на объектах «Росатома».

«Сегодня мы открываем Школу моделирования технологических процессов атомных и тепловых электростанций, которую полностью оборудовали наши партнеры и друзья — „Русатом Сервис» и „Инженерно-технический центр „ДЖЭТ““, — сказал Эдвард Абдуллазянов. — Я уверен, что это даст толчок повышению качества образования не только по специальностям, связанным с атомной энергетикой, но и по всем остальным энергетическим специальностям».

Ректор поблагодарил партнеров за то, что из всех вузов России они выбрали КГЭУ для реализации этого прорывного проекта, и выразил готовность расширять сотрудничество.

«Достойных вузов в России много, но Казанский энергетический университет оказался самым достойным, самым активным и инициативным. Я больше 25 лет в атомной энергетике, и считаю, что это базовая энергетика будущего. А классы тренажерной подготовки помогут будущим „атомщикам“ лучше понять, как работает АЭС», — отметил управляющий директор «ИТЦ „ДЖЭТ“» Алексей Ковалевич.

По словам управляющего директора «ИТЦ „ДЖЭТ“», программно-технический комплекс «Аналитический тренажер энергоблока с реактором ВВЭР-1200» моделирует процессы, проходящие в одном из самых совершенных и безопасных реакторов. Он виртуально имитирует работу шестого блока Воронежской АЭС, построенного по российской технологии, который функционирует практически безотказно. Тренажер-симулятор позволяет пройти весь спектр обучения управления реактором, включая различные аварийные режимы.

«Что касается Школы моделирования, то мы живем в век цифровизации, и без моделирования и численных экспериментов ни одно производство сейчас не обходится, - продолжил Алексей Ковалевич. – Теперь же студенты КГЭУ имеют возможность получать в стенах университета базовые знания, которые они могут применить не только в атомной энергетике, но и в любом другом направлении деятельности».

Директор по математическому моделированию «ЦИФРУМ» госкорпорации «Росатом», советник министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ по инженерному и программному обеспечению Дмитрий Фомичев еще раз подчеркнул, что госкорпорация не случайно выбрала Казанский государственный энергетический университет для своего проекта.

«Здесь идет обучение операторов атомных и тепловых электростанций, теплофизиков. Это сильнейший университет в стране по подготовке такого рода специалистов. Кроме того, здесь очень высокий уровень профессорско-преподавательского состава. Поэтому наш выбор пал на КГЭУ для создания принципиально нового, максимального уровня сотрудничества, синергии и коллаборации. Надеюсь, что мы продолжим сотрудничество с Казанским энергетическим университетом как по научной линии, так и по инженерно-технической части. И мы будем искренне рады видеть выпускников КГЭУ сотрудниками нашей госкорпорации, – добавил Дмитрий Фомичев.

Первыми слушателями Школы моделирования стали 25 студентов КГЭУ старших курсов бакалавриата и магистратуры, обучающиеся по направлению «Теплоэнергетика и теплотехника». Вести занятия будут преподаватели Казанского государственного энергетического университета при кураторстве специалистов «ИТЦ «ДЖЭТ».