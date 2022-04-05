«Росатом» строит семь комплексов по переработке отходов общей мощностью 350 тыс. тонн

В течение первого, пробного месяца действия комплексной системы по обращению с отходами I и II классов, запущенной в России 1 марта 2022 года, переработано около 400 тонн опасных отходов. Об этом сообщил сегодня первый замгендиректора - директор блока по развитию и международному бизнесу Госкорпорации «Росатом» Кирилл Комаров на пресс-конференции в ТАСС.

«Это хороший старт, который показал, что система работает. В стране очевидно не хватает мощностей по переработке отходов. Поэтому мы параллельно строим семь комплексов по переработке отходов, четыре из них строятся на базе бывших заводов по химическому разоружению», - сообщил он.

Еще три комплекса строятся с нуля. Каждый из них будет перерабатывать 50 тыс. тонн отходов в год. Спикер отметил, что если заводов не будет хватать, то в дальнейшем «мощности будут увеличены».

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в федеральной государственной информационной системе учета и контроля за обращениями с отходами I-ll классов опасности зарегистрировались 318 татарстанских компаний. Это почти в 10 раз больше, чем на начало года. Оператором системы является ФГУП «Федеральный экологический оператор». Деятельность по обращению с такими отходами может осуществляться только в соответствии с договором, заключаемым с этим предприятием.