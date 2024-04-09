Росатом потребовал от финской Fennovoima Oy около 3 млрд евро

На рассмотрении международного арбитража находятся требования АО «Атомэнергопром» (консолидирует гражданские активы Росатома) к финской Fennovoima Oy на сумму около 3 млрд евро. Об этом передает ТАСС.

В апреле 2022-го финская компания сообщила о расторжении EPC-контракта (ответственность подрядчика за полный цикл работ и риски по строительству) на возведение атомной элекстростанции «Ханхикиви-1» в Финляндии. В июле Атомэнергопром получил требование о возврате 1,7 млрд евро. АО возражает против таких требований, этот спор рассматривает международный арбитраж.

Атомэнергопром также потребовал досрочно возвратить заем, предоставленный Fennovoima Oy, и возместить стоимость акций Fennovoima Oy, принадлежащих российской компании, в связи с расторжением соглашения акционеров.