Росатом объявил Энергодар новым атомным городом России

В России в этом году появился новый, 28-й атомный город – им стал Энергодар, на территории которого располагается самая крупная в Европе атомная электростанция — Запорожская АЭС. Об этом сообщается на официальном сайте Росатома.

«В этом году наша атомная семья расширилась. В нее вошли сотрудники Запорожской атомной станции. А город атомщиков Энергодар стал 28-м городом Росатома», – приводит издание госкорпорации комментарий директора Алексея Лихачева.

При этом он добавил, что на станции складывается очень тяжелая ситуация, город находится под обстрелами, во многих домах нет света и тепла. «Разорены поликлиники и больницы. Особенно трудно приходится детям — во многих школах и детских садах не хватает самого необходимого. Город не переживет эту зиму без нашей помощи», – добавил Лихачев.

В связи с этим «Росатом» запустил марафон помощи Энергодару, в ходе которого будет организован сбор вещей и финансовых средств для жителей города, подробности – на сайте госкорпорации.

Напомним, ЗАЭС находится под контролем российских военных с 28 февраля регулярно подвергается обстрелам, в которых Москва и Киев обвиняют друг друга. Минобороны РФ обвинило киевские власти в ядерном терроризме, а МАГАТЭ призвала прекратить обстрелы территории станции.