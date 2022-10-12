В Казани будут готовить цифровые кадры для атомной энергетики

Президент Татарстана Рустам Минниханов принимает участие в Международном форуме «Российская энергетическая неделя», который проходит в Москве.

«В присутствии Рустама Минниханова было подписано соглашение о сотрудничестве между ГК „Росатом“ и Казанским государственным энергетическим университетом», — передает пресс-служба руководителя республики.

Как отмечается в пресс-службе «Росатома» татарстанский вуз будет готовить для них специалистов по использованию российских информационных систем проектирования и математического моделирования. Участники соглашения намерены формировать резерв лучших выпускников для трудоустройства на предприятиях госкорпорации.

Документ подписали гендиректор «Росатома» Алексей Лихачев и ректор вуза Эдвард Абдуллазянов.