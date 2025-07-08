Росаккредитацию возглавил бывший замглавы Минэкономразвития Дмитрий Вольвач

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о назначении Дмитрия Вольвача руководителем Федеральной службы по аккредитации. Об этом сообщили в пресс-службе правительства.

До назначения на новый пост Вольвач занимал должность заместителя министра экономического развития России, в этом статусе он работал с 2021 года.

Прежний руководитель службы, Назарий Скрыпник, покинул должность по собственному желанию. В кабмине уточнили, что он был освобождён от поста по личной инициативе.