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Политика 8 июля 2025 10:57

Росаккредитацию возглавил бывший замглавы Минэкономразвития Дмитрий Вольвач

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Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о назначении Дмитрия Вольвача руководителем Федеральной службы по аккредитации. Об этом сообщили в пресс-службе правительства.

До назначения на новый пост Вольвач занимал должность заместителя министра экономического развития России, в этом статусе он работал с 2021 года.

Прежний руководитель службы, Назарий Скрыпник, покинул должность по собственному желанию. В кабмине уточнили, что он был освобождён от поста по личной инициативе.

#Михаил Мишустин #политика #Россия
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