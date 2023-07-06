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Росагролизинг предложил выровнять налоговые режимы приобретения судов
Росагролизинг предложил выровнять налоговые режимы приобретения судов. Подготовлен соответствующий законопроект. Об этом сообщил генеральный директор компании Павел Косов на заседании Комиссии Госсовета РФ по направлению «Сельское хозяйство» в «Казань Экспо».
«Сделка покупки судна освобождается от уплаты НДС в отличие от сделки лизинга, что увеличивает финансовую нагрузку на судовладельца-лизингополучателя автоматически на 20%. Мы предлагаем выравнивание налоговых условий приобретения судов как элемент господдержки данного направления», – сказал спикер.
По его словам, «после завершения проектирования и понимания стоимости таких судов совместно с Минсельхозом предстоит подумать над другими мерами поддержки» для обеспечения конкурентных цен на российские суда в сравнении с зарубежными аналогами.
Росагролизинг также заказал разработку документации на строительство балкеров для океанского плавания на 40 тыс. и 60 тыс. тонн. «Это позволит решить текущие логистические задачи, связанные с фрахтом иностранных судов под вывоз зерна на экспорт», – подчеркнул Косов.
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