Росагролизинг предложил выровнять налоговые режимы приобретения судов. Подготовлен соответствующий законопроект. Об этом сообщил генеральный директор компании Павел Косов на заседании Комиссии Госсовета РФ по направлению «Сельское хозяйство» в «Казань Экспо».

«Сделка покупки судна освобождается от уплаты НДС в отличие от сделки лизинга, что увеличивает финансовую нагрузку на судовладельца-лизингополучателя автоматически на 20%. Мы предлагаем выравнивание налоговых условий приобретения судов как элемент господдержки данного направления», – сказал спикер.

По его словам, «после завершения проектирования и понимания стоимости таких судов совместно с Минсельхозом предстоит подумать над другими мерами поддержки» для обеспечения конкурентных цен на российские суда в сравнении с зарубежными аналогами.

Росагролизинг также заказал разработку документации на строительство балкеров для океанского плавания на 40 тыс. и 60 тыс. тонн. «Это позволит решить текущие логистические задачи, связанные с фрахтом иностранных судов под вывоз зерна на экспорт», – подчеркнул Косов.