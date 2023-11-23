Роприроднадзор: число жалоб татарстанцев на качество воздуха за два месяца сократилось

За два последних года по жалобам татарстанцев на качество атмосферного воздуха Волжско-Камским межрегиональным управлением Росприроднадзора проведены внеплановые выездные проверки шести предприятий Татарстана. Об их результатах рассказал сегодня и.о. заместителя руководителя Волжско-Камского межрегионального управления Росприроднадзора Булат Ахмадиев на пресс-конференции в «Татар-информе».

«По согласованию с Волжской межрегиональной природоохранной прокуратурой проведено шесть внеплановых выездных проверок в отношении УК «ПЖКХ», «ТГК-16» (Казанская ТЭЦ-3), ПАО «Казаньоргсинтез», «ТДК», птицеводческого комплекса «Ак Барс» и Управления этиленопроводов «Нижнекамскнефтехима». Внеплановая проверка филиала АО «ТГК-16» — «Казанская ТЭЦ-3» показала несоблюдение предприятием ряда требований природоохранного законодательства. Предприятие привлечено к административной ответственности», — отметил Ахмадиев.

Также по результатам проверок оштрафованы еще три предприятия. По данным спикера, на полигоне ТКО по ул. Химической был выявлен ряд нарушений природоохранного законодательства, которые могут быть причиной неудовлетворительного состояния качества атмосферного воздуха в северной части Казани.

«Регоператор привлечен к административной ответственности, вынесено представление об устранении причин и условий правонарушений. В ответ поступила информация о принятых мерах со стороны предприятия для недопущения нарушений впредь», — подчеркнул Ахмадиев.

Он напомнил, что в 2020-2021 годах ООО «УК «ПЖКХ» «осуществлялся выброс загрязняющих веществ без разрешения». Волжско-Камским межрегиональным управлением Росприроднадзора были направлены исковые заявления в Арбитражный суд РТ о взыскании задолженности в размере около 19 млн. руб. Юридическое и должностные лица предприятия привлечены к административной ответственности по трем статьям КоАП РФ.

В мае этого года по информации о сливе нечистот с территории ООО «УК «ПЖКХ» на почву управлением был также организован выезд совместно со специалистами передвижной лаборатории. На месте были взяты пробы загрязненной почвы на площади около 5 тыс. кв.м., рассчитан предварительный ущерб на 27 млн. рублей.

«Материалы выездных обследований направлены в правоохранительные органы. По итогам вынесено представление прокурора», — добавил спикер.

Булат Ахмадиев подчеркнул, что в результате проведенной работы количество жалоб на качество атмосферного воздуха в северной зоне Казани за последние два месяца значительной уменьшились. Всего в этом году по различным каналам связи поступило 336 обращений, связанных с загрязнениями атмосферного воздуха в столице Татарстана.