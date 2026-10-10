Роналду временно отстранили от матчей за сборную Португалии

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Португальская футбольная федерация временно отстранила нападающего Криштиану Роналду от матчей национальной команды. В отношении футболиста начато дисциплинарное разбирательство после его самовольного ухода с тренировочного сбора, сообщает газета A Bola со ссылкой на федерацию.

«Дисциплинарный совет Португальской футбольной федерации начал дисциплинарное разбирательство в отношении Криштиану Роналду после его самовольного отъезда с тренировочного сбора национальной команды. Игрок официально отстранен от игр», – говорится в сообщении.

Роналду покинул расположение сборной в середине тренировочного сбора. По словам футболиста, причиной стали два невыполненных обещания главного тренера команды Жорже Жезуша. В стартовом матче нового сезона Лиги наций против сборной Уэльса, завершившемся победой португальцев со счетом 1:0, нападающий вышел на поле. На следующую игру с Норвегией (2:1) он остался в запасе.

Роналду утверждал, что изначально не должен был участвовать в матче с норвежцами. Однако тренер попросил его быть готовым выйти на поле на 30 минут и отправил на разминку, но в итоге футболист так и не появился на поле.

Согласно дисциплинарному регламенту федерации, за самовольный уход из расположения сборной игроку грозит отстранение от матчей национальной команды на срок от одного до шести месяцев и штраф от €500 до €1 тыс.