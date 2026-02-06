Роналду пропустит второй матч подряд за «Аль-Наср» против «Аль-Иттихада»

Фото: ФК "Аль-Наср"

Капитан и форвард саудовского «Аль-Насра» Криштиану Роналду пропустит матч 21-го тура Про-Лиги против «Аль-Иттихада». Об этом сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

Ранее 41-летний нападающий пропустил матч 20-го тура Про-Лиги против «Эр-Рияда» в знак протеста и недовольства трансферной политикой владельцев клуба (PIF). Позднее также появилась информация о том, что бунт Роналду может быть связан с невыплатой зарплаты.

Криштиану Роналду перешел в «Аль-Наср» в 2023 году. За это время он забил 111 голов и отдал 22 результативные передачи в 127 матчах в саудовской Про-Лиге.

Контракт между португальским форвардом и саудовским клубом рассчитан до лета 2027 года. Сообщалось, что в случае расторжения соглашения Роналду может продолжить карьеру в Клубах МЛС или Европы.

По данным Трансфермаркета, стоимость Криштиану Роналду оценивается в 12 млн евро.