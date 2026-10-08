Роналду грозит дисквалификация до шести месяцев за самовольный отъезд из сборной

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Капитану сборной Португалии Криштиану Роналду грозит длительная дисквалификация после того, как он самовольно покинул расположение национальной команды во время октябрьского сбора. Португальское издание A Bola сообщает, что 41-летний форвард может быть отстранен от матчей за сборную на срок от одного до шести месяцев.

Согласно дисциплинарному регламенту Федерации футбола Португалии (FPF), игрок, который без уважительной причины покидает тренировку, матч или любое другое мероприятие национальной команды, подлежит наказанию в виде дисквалификации на срок от одного до шести месяцев. Кроме того, для профессиональных футболистов предусмотрен штраф в размере от 500 до 1000 евро.

Инцидент произошел после матча Лиги наций против Норвегии, в котором Роналду остался на скамейке запасных, несмотря на то что, по его словам, главный тренер Жорже Жезуш обещал ему игровое время. Форвард разминался с перерыва, но на поле так и не вышел. Конфликт усугубился после пресс-конференции Жезуша, где тренер дал понять, что статус Роналду не гарантирует ему место в стартовом составе.

Роналду покинул сбор команды, о чем сообщил в социальных сетях. Позже он опубликовал развернутое заявление, в котором объяснил свое решение и обвинил тренера в нарушении обещаний. Несмотря на конфликт, Роналду заявил, что не завершает карьеру в сборной и готов вернуться, если получит вызов, после отбытия возможного наказания.

Официальных комментариев от FPF по поводу возможных санкций пока не поступало. Будем следить за развитием событий.