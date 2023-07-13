Романтика вместо денег: как футболист Кузяев выбрал мечту и поехал покорять Францию

Нынешним летом Кузяев принял волевое решение во что бы то ни стало выбраться из России, и ему это удалось

Фото: © Mikhail Shapaev / rfs.ru

Романтика победила прагматизм

Футболист сборной России Далер Кузяев перешел во французский «Гавр». Для полузащитника это первый клуб за рубежом, куда он стремился попасть еще шесть лет назад. В 2017-м году уроженцем Набережных Челнов интересовался испанский «Лас-Пальмас», но в итоге он оказался в «Зените». Вторая попытка уехать из РПЛ случилась в 2020-м, когда у него закончился контракт с питерцами. Кузяев долго выбирал, приценивался к вариантам. Ничего подходящего для себя футболист не нашел, поэтому продлил соглашение с «Зенитом». Нынешним летом он принял волевое решение во что бы то ни стало выбраться из России, и ему это удалось.

Отец Далера и по совместительству один из его представителей – Адьям Кузяев – рассказал, что вариантов у его сына хватало. Хотя три года назад предложения наверняка были намного «вкуснее». С нынешней обстановкой в мире на большее рассчитывать не приходится, поэтому само приглашение ведущего чемпионата Франции можно считать за успех.

«С сыном хотели попасть в команду топ-5 лиг Европы, и с этой задачей мы справились. Дальше все зависит от самого Далера — пусть доказывает, на что он способен в старейшем клубе Франции «Гавре». Стоит много задач, посмотрим, как он себя проявит. Были ли другие предложения из Европы? Да, был интерес от других клубов из Франции, разные варианты, но из уважения к этим командам разглашать их названия я не буду», — заявил Кузяев-старший Sport24.

Настырное желание непременно оказаться в какой-нибудь ведущей лиге Европы повлияло на итоговое решение. Так, некоторые источники сообщали об интересе со стороны «Бешикташа», в котором начальные условия гораздо лучше. Турецкая сторона якобы была готова предложить футболисту четырехлетний контракт с зарплатой в 1,5 млн евро и подписным бонусом. Но Кузяев выбрал Францию, где пошел в один из слабейших клубов самого слабого европейского чемпионата из топ-5 и со значительным падением в доходах. Романтика в данном случае победила прагматизм.

На самом деле, переход Кузяева играет важную спортивно-политическую роль Фото: © Mikhail Shapaev / rfs.ru

Рубикон в отношениях России с Европой

На самом деле, переход Кузяева играет важную спортивно-политическую роль. Трансфер российского футболиста во Францию будто бы приоткрывает завесу, которая установилась между Россией и Европой после февраля прошлого года. Нынешнее трансферное окно в целом складывается позитивно в этом направлении. Отечественные клубы успешно договариваются с европейцами по трансферам, чего нельзя было сказать некоторое время назад. И случай с Далером может стать неким Рубиконом в этом деле.

За последние недели в российском футболе случились несколько знаковых сделок. Тут вам и продажа «Динамо» хорвата Моро в Италию, уход Кофрие из «Спартака» во Францию и покупка лидера испанского клуба «Кадис» Бонгонды теми же красно-белыми.

Клубы РПЛ спокойно обсуждают трансферные моменты с коллегами из Англии, Испании и Германии, а игроки потихоньку преодолевают барьеры в отношении России. Уже вернулся в «Динамо» Бальбуэна, хотя уезжал недавно из-за напряженной обстановки в нашей стране. И еще ряд игроков раздумывают над возвращением в свои клубы, отказавшись от приостановки контрактов.

Все это было бы неполным, если бы не переход Кузяева во Францию. Условный отъезд в Турцию ничего не менял, этот рынок не закрывался для России даже в самые суровые санкционные времена. А вот французский чемпионат –совсем другое дело. Теперь европейцы воочию видят, как легко работать с российским рынком, и нет никаких преград, если не устанавливать для себя какие-то искусственно придуманные ограничения. Такие моменты положительно влияют на шансы скорого возвращения отечественного футбола на международные турниры.

В 2013-м Кузяев отправился на сборы с «Рубином», однако Бердыев порекомендовал ему пройти практику в «Нефтехимике». Вскоре Далер отправился на повышение в «Терек» Фото: © «Татар-информ»

Кузяев – татарин, его семья придерживается канонов ислама

Особенно приятно, что весомый вклад в это дело вносит татарский футболист. Семья Далера Кузяева родом из Таджикистана, но в свое время переехала в Татарстан. Его отец Адьям Кузяев работал в России тренером, а затем занялся делами своего сына.

Сам Далер родился в Набережных Челнах, однако в большой футбол попал через «Карелию», где в начале 2010-х годов тренировал его папа. В 2013-м Кузяев отправился на сборы с «Рубином», однако Бердыев порекомендовал ему пройти практику в «Нефтехимике». Курбана Бекиевича вскоре убрали из клуба, а сам Далер отправился на повышение в «Терек».

Во времена выступлений за грозненский клуб футболист в одном из интервью снял все вопросы о своей национальности. Сохранилось даже видео, на котором ведущий ютуб-канала «Терека» задал этот вопрос Кузяеву, на что тот ответил:

«По национальности я татарин. У меня мама и папа – татары», – коротко ответил Далер.

Его семья придерживается канонов ислама. Отец Кузяева подтверждал, что у них, в частности, категорически не приемлют алкоголь. Сам футболист несколько лет назад заявлял о желании выучить арабский язык для более правильного понимания религии. Также Кузяева в своем интервью недавно выделял хоккейный вратарь Эмиль Гарипов. Перечисляя российских спортсменов не из хоккея, которые чтят мусульманские традиции, он первым отметил именно Далера.

Религиозными мотивами можно объяснить и переход во французский клуб. В этой стране, в отличие от той же Испании или Италии, достаточно мечетей и мусульман. Для футболиста было важным развиваться и в духовном плане.

Самый дорогой футболист «Гавра» и роль лидера

На самом деле, в футбольном плане выбор Кузяева вполне объясним. Тренирует «Гавр» словенец Лука Элснер, который использует в своей работе схему «4-3-3». Футбол в исполнении его команды сравнивают в России с бердыевским «Рубином», где важнее сохранить свои ворота в неприкосновенности, нежели показывать искрометный футбол. В минувшем сезоне «Гавр» выиграл Лигу 2, забив 46 мячей в 38 матчах (это всего 8-й результат в чемпионате). С тремя поражениями команда пропустила лишь 19 голов и уверенно прошла в высший дивизион страны.

После перехода Кузяев стал самым дорогим игроком «Гавра». Очевидно, что в таких случаях футболист подписывается не для просиживания скамейки запасных Фото: © Mikhail Shapaev / rfs.ru

После перехода Кузяев стал самым дорогим игроком «Гавра». Очевидно, что в таких случаях футболист подписывается не для просиживания скамейки запасных. Из россиянина будут делать лидера команды в центре поля. Кузяеву наверняка уготована роль восьмерки в схемах Элснера, к чему Далер готов в тактическом и функциональном плане.

Французские журналисты высоко оценили трансфер россиянина. Большинство болельщиков «Гавра» были в шоке, когда неожиданно для всех получили себе в команду игрока уровня сборной России. Кто бы что ни говорил, а быть пятикратным чемпионом РПЛ остается почетным даже в отсутствие российских команд в международных турнирах.

К тому же Кузяев ничего не теряет в плане карьеры. Если всё сложится удачно, «Гавр» может стать для него трамплином в более богатые клубы. А если нет, то он всегда будет иметь возможность вернуться в Россию, где Далера будут ждать с распростертыми объятиями.