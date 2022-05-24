Задолженность татарстанцев за услуги ЖКХ составляет 9 млрд рублей

Задолженность по ЖКХ в Татарстане близится к 9 млрд рублей. Об этом сообщил исполнительный директор ассоциации «Региональный Центр общественного контроля в сфере ЖКХ РТ», член Общественной палаты РТ Дмитрий Романов сегодня на пресс-конференции в «Татар-информе».

«Задолженность по ЖКХ в Татарстане близится к 9 млрд рублей. Она формируется по разным причинам. Есть злостные неплательщики с большой задолженностью, есть люди, которые находятся в тяжелой жизненной ситуации. С каждым из слоев населения должна работать управляющая организация, судебные приставы. Мы в свою очередь тоже проводим разъяснения. Люди приходят на прием с долгами в размере 300-500 тыс. рублей. Бывает, что кто-то остался без работы, вынужден платить алименты, среди должников есть и многодетные семьи», — сказал он.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что опрос населения на тему удовлетворенности отопительным сезоном в 2021—2022 в Татарстане запустила ассоциация «Региональный Центр общественного контроля в сфере ЖКХ РТ». Ответить на вопросы люди могут по ссылке.