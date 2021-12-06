Романов объяснил причину роста тарифов на ЖКУ в Татарстане со следующего года

В Татарстане плата за коммунальные услуги в 2022 году вырастет на 6,2%. Чем обусловлен этот рост, объяснил сегодня руководитель Центра общественного контроля в сфере ЖКХ РТ Дмитрий Романов в прямом эфире в Региональной общественной приемной «Единой России».

«К сожалению, со следующего года произойдет рост тарифов на 6,2% с июля. В большинстве случаев это связано с тем, что 70% сетей водоснабжения в Татарстане требуют замены. Если это произойдет, то часть граждан, которая находится в тяжелой жизненной ситуации, получит субсидии. Для социально незащищенного населения должен быть разработан механизм господдержки», — сказал он.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в Татарстане средний индекс изменения размера платы граждан за коммунальные услуги с 1 июля составляет 4,4%. Однако для жителей 60 городов и районов республики этот показатель выше, но не превышает 7,4%.